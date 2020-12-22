Источник: «Барселона» и «Фенербахче» совершат обмен игроками
Испанская «Барселона» пытается заполучить французского разыгрывающего «Фенербахче» Лео Вестерманна, в обратном направлении должен проследовать его соотечественник Томас Эртель. Об этом сообщает турецкий портал BasketServisi.
Эртель, который, как утверждается, уже провёл свой последний матч за каталонскую команду, приедет в Стамбул на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» и подпишет соглашение с «Фенербахче».
Согласно сообщению инсайдера Донатаса Урбонаса, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс не хочет, чтобы Эртель оставался в команде, поэтому ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.
Вестерманн отыграл один сезон под руководством Ясикявичюса в «Жальгирисе» (2018/2019).
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