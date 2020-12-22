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В «Зените» заявили, что ни один игрок команды не получает больше € 1 млн

В «Зените» заявили, что ни один игрок команды не получает больше € 1 млн
Баскетбол / Евролига 0
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный, говоря о зарплатах в клубе, заявил, что ни один баскетболист не получает больше € 1 млн.

«Мы не относимся к командам, где желания совпадают с возможностями. Наш бюджет ограничен, в этом сезоне он был сокращён, как и у большинства клубов. Из тех возможностей, которые у нас были, мы сделали всё возможное, чтобы максимально рационально этот бюджет использовать и укомплектовать команду так, чтобы она была конкурентоспособной.

На это мы потратили очень много времени и сил – это огромная работа скаутов, тренеров, спортивного директора. Каждый день мы были на связи, каждый игрок – это плод очень долгих размышлений, аналитики, переговоров. Пока мы видим, что у нас получается. Естественно, у нас есть слабые места: у нас нет звёзд, у нас нет дорогих игроков. Ни один баскетболист «Зенита» не получает больше миллиона евро.

Пангос? Контракт Кевина намного меньше миллиона, хотя это один из наших топовых игроков», – цитирует Церковного «Спорт-экспресс».

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