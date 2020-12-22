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Кендрик Перкинс назвал топ-3 «больших» НБА, не включив туда Николу Йокича и Энтони Дэвиса

Кендрик Перкинс назвал топ-3 «больших» НБА, не включив туда Николу Йокича и Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА 0
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Бывший баскетболист НБА, а ныне известный обозреватель Кендрик Перкинс назвал тройку «больших» в лиге, которую он считает лучшей. Интересно, что в топ-3 не вошли центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.

«Эмбиид — номер один. Карл Энтони-Таунс — второй. Третье место у Деандре Эйтона. Я бы оценил их так. Эмбиид — талант поколения. Единственное, что удерживает Джоэла от прорыва, — это его форма и выносливость. Если он сбросит 15 килограммов, вы можете закрепить за ним звание MVP. Если Эмбиид будет в форме, с лигой будет покончено», — приводит слова эксперта портал Essentialy Sports.

Напомним, Эмбиид является лидером «Филадельфии Сиксерс», Таунс защищает цвета «Миннесоты Тимбервулвз», а Эйтон выступает в «Финикс Санз».

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