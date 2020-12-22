Экс-чемпион НБА в составе «Лейкерс» недоволен ходами команды в межсезонье

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер прокомментировал трансферную кампанию клуба в межсезонье, признавшись, что она вызывает озабоченность.
«Очень разочарован, что „Лейкерс“ не подписал новый контракт с Брэдли, разочарован уходом Рондо. Они ушли по своим причинам, не знаю ситуацию изнутри, но я озабочен этими решениями.
Мне нравится, что клуб привлёк Денниса Шрёдера и Монтрезла Харрелла, эти парни добавят команде энергии. Иногда «Лейкерс» это нужно. Но я обеспокоен тем, что чемпионский состав необходимо сохранять на 70–80%, но в данном случае потеряно слишком много составляющих. Ушла половина команды, и часть из них была ядром. Мне нравится переход в команду Мэттьюса, но беспокоит, что Уэсли и Кентавиус Колдуэлл-Поуп игроки одного плана", — приводит слова Купера Essentialy Sports.
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