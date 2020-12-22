«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» с разницей "+29"

В Санкт-Петербурге в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Црвену Звезду».

Хозяева сразу захватили инициативу и уже после первой четверти вели с комфортным преимуществом — 30:12. К большому перерыву белградцы немного пришли в себя и сократили отставание, однако петербуржцы по-прежнему лидировали — 48:37. В третьей четверти подопечные Паскуаля продолжали контролировать происходящее на паркете — 69:54. В заключительном игровом отрезке «Зенит» оформил ещё один серьёзный рывок, и это привело к полному разгрому гостей — 98:69.

Самым результативным в составе победителей стал Кей Си Риверс, записавший в актив 23 очка. У «Црвены Звезды» 13 очков на счету Джонни О'Брайанта.