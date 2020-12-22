«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» с разницей "+29"
В Санкт-Петербурге в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Црвену Звезду».
Хозяева сразу захватили инициативу и уже после первой четверти вели с комфортным преимуществом — 30:12. К большому перерыву белградцы немного пришли в себя и сократили отставание, однако петербуржцы по-прежнему лидировали — 48:37. В третьей четверти подопечные Паскуаля продолжали контролировать происходящее на паркете — 69:54. В заключительном игровом отрезке «Зенит» оформил ещё один серьёзный рывок, и это привело к полному разгрому гостей — 98:69.
Самым результативным в составе победителей стал Кей Си Риверс, записавший в актив 23 очка. У «Црвены Звезды» 13 очков на счету Джонни О'Брайанта.
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
22 декабря 2020, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
98 : 69
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Зенит: Риверс - 23, Пангос - 17, Бэрон - 13, Гудайтис - 12, Зубков - 9, Пойтресс - 7, Понитка - 7, Томас - 7, Захаров - 3, Пушков, Фридзон, Холлинс
Црвена Звезда: О'Брайант - 13, Давидовац - 10, Добрич - 9, Уолден - 8, Ускокович - 7, Colom - 5, Кузмич - 4, Симонович - 4, Ягодич-Куриджа - 4, Лазич - 3, Рит - 2, Холл
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