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Названа команда, в которую думал перейти Адетокунбо в случае ухода из «Милуоки»

Названа команда, в которую думал перейти Адетокунбо в случае ухода из «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо мог оказаться в «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает Clutch Points. Об этом рассказал известный обозреватель Крис Хэйнс.

«Если бы Яннис покинул „Милуоки“, если бы клуб не предпринял нужные шаги, у него в запасе был вариант, который он рассматривал. Я говорю о „Портленде“. Источник рассказал мне, что Адетокунбо и Лиллард сблизились в последние месяцы, они общались о выступлении в одной команде.

Они обсуждали совместные выступления, с учётом момента, когда им позволят это сделать их контракты. Уверен, что Дэмьен пытался объяснить Яннису, каково тому будет играть в «Портленде», но и Яннис рассказывал Лилларду, как они смогут играть в «Милуоки», — сказал Хэйнс.

Напомним, в итоге Адетокунбо подписал многолетний максимальный контракт с «Милуоки».

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