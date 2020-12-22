Названа команда, в которую думал перейти Адетокунбо в случае ухода из «Милуоки»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо мог оказаться в «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает Clutch Points. Об этом рассказал известный обозреватель Крис Хэйнс.

«Если бы Яннис покинул „Милуоки“, если бы клуб не предпринял нужные шаги, у него в запасе был вариант, который он рассматривал. Я говорю о „Портленде“. Источник рассказал мне, что Адетокунбо и Лиллард сблизились в последние месяцы, они общались о выступлении в одной команде.

Они обсуждали совместные выступления, с учётом момента, когда им позволят это сделать их контракты. Уверен, что Дэмьен пытался объяснить Яннису, каково тому будет играть в «Портленде», но и Яннис рассказывал Лилларду, как они смогут играть в «Милуоки», — сказал Хэйнс.

Напомним, в итоге Адетокунбо подписал многолетний максимальный контракт с «Милуоки».