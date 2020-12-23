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«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче нового сезона НБА

«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче нового сезона НБА
Баскетбол / НБА 0
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В первом матче нового сезона НБА «Бруклин Нетс» в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» крупно обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт матча – 125:99.

В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).

«Бруклин» провел первую официальную встречу под руководством восьмикратного участника Матча звезд НБА, члена Зала славы канадца Стива Нэша, который был назначен главным тренером команды в сентябре.

В следующем матче «Бруклин» 26 декабря сыграет с «Бостоном», а «Голден Стэйт» 25 декабря встретится с «Милуоки».

Во втором матче первого игрового дня сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Ирвинг - 26, Дюрант - 22, ЛеВерт - 20, Харрис - 10, Динвидди - 9, Аллен - 8, Грин - 7, Шамет - 6, Луваву-Кабарро - 5, Джордан - 4, Куруч - 3, Perry - 2, Браун - 2, Принс - 1, Джонсон, Клэкстон, Кьоцца
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Wiseman - 19, Уиггинс - 13, Крисс - 9, Мюлдер - 8, Пэскелл - 6, Убре - 6, Луни - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Ли - 3, Уонамэйкер - 3, Бэйзмор - 2, Пул - 2, Mannion, Грин, Смайлагич, Томпсон
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