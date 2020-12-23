«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче нового сезона НБА

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В первом матче нового сезона НБА «Бруклин Нетс» в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» крупно обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт матча – 125:99.

В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).

«Бруклин» провел первую официальную встречу под руководством восьмикратного участника Матча звезд НБА, члена Зала славы канадца Стива Нэша, который был назначен главным тренером команды в сентябре.

В следующем матче «Бруклин» 26 декабря сыграет с «Бостоном», а «Голден Стэйт» 25 декабря встретится с «Милуоки».

Во втором матче первого игрового дня сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».