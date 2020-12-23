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Клайберн травмировал голеностоп в матче с АСВЕЛом

Клайберн травмировал голеностоп в матче с АСВЕЛом
Баскетбол / Евролига 0

Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн не доиграл матч 16-го тура Евролиги против французского клуба АСВЕЛ из-за травмы левой ноги. Игрок, хромая, покинул площадку на старте заключительной четверти.

Как сообщается на сайте «армейцев», баскетболист повредил голеностоп. За 16 минут на площадке он успел набрать 7 очков. Также Клайберн добавил в личную статистику подбор, результативную передачу, потерю и фол.

Напомним, Клайберн пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы передней крестообразной связки правого колена.

В матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА обыграл АСВЕЛ со счётом 87:78. Самым результативным в составе «армейцев» стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. У АСВЕЛа 16 очков в активе Гершона Ябуселе.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ: Ябуселе - 16, Фримен - 13, Лайти - 12, Коул - 9, Бако - 8, Дьо - 6, Хэйс - 5, Фалль - 4, Кауди - 3, Стразель - 2, Лякомб, Нуа
ЦСКА: Джеймс - 31, Милутинов - 17, Шенгелия - 13, Хиллиард - 11, Клайберн - 7, Фойгтман - 5, Курбанов - 3, Антонов, Лопатин, Стрелниекс, Ухов, Хоменко
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