Клайберн травмировал голеностоп в матче с АСВЕЛом

Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн не доиграл матч 16-го тура Евролиги против французского клуба АСВЕЛ из-за травмы левой ноги. Игрок, хромая, покинул площадку на старте заключительной четверти.

Как сообщается на сайте «армейцев», баскетболист повредил голеностоп. За 16 минут на площадке он успел набрать 7 очков. Также Клайберн добавил в личную статистику подбор, результативную передачу, потерю и фол.

Напомним, Клайберн пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы передней крестообразной связки правого колена.

В матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА обыграл АСВЕЛ со счётом 87:78. Самым результативным в составе «армейцев» стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. У АСВЕЛа 16 очков в активе Гершона Ябуселе.