«Барселона» бросила игрока на выезде и не пустила в самолёт за переговоры с «Реалом»

«Барселона» оставила разыгрывающего Томаса Эртеля в Стамбуле, не позволив игроку сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». (79:86), сообщает Eurohoops.



Клуб решил наказать Эртеля, поскольку чувствует себя обманутым агентством Beobasket. Эртель полетел в Турцию, якобы для того чтобы провести переговоры с «Фенербахче». Участие француза в матче не планировалось. Однако позже выяснилось, что Эртель договаривается о контракте не с «Фенербахче», а с принципиальным соперником «Барселоны» «Реалом».



Решение не позволить Эртелю сесть в самолёт, когда его семья находится в Барселоне, может вызвать серьёзные юридические последствия, поскольку разыгрывающий остаётся на контракте с испанским клубом. Представители француза намерены подать в суд на «Барселону».

Кроме того, «Барселона» не забрала из Стамбула и разыгрывающего Лео Вестерманна. Баскетболист расторг контракт с «Фенербахче» и должен был присоединиться к «Барселоне», но клуб решил отказаться от его услуг.