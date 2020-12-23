Новичок «Голден Стэйт» установил рекорд франшизы за 30-летие

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен набрал 19 очков в дебютном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (99:125).



Уайзмен показал рекордную результативность для новичков франшизы «Уорриорз» за последние 30 лет. «Голден Стэйт» выбрал Уайзмена под 2-м пиком на драфте НБА 2020 года.

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В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Карис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете стали Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков). В следующем матче «Бруклин» 26 декабря сыграет с «Бостоном», а «Голден Стэйт» днём ранее встретится с «Милуоки».