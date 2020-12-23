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Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг доминировали в матче с «Голден Стэйт», дебютировав за «Нетс»

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг доминировали в матче с «Голден Стэйт», дебютировав за «Нетс»
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» (125:99) в первом матче сезона НБА. Звёзды «Бруклина» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг провели первый официальный матч вместе, набрав на двоих 48 очков. На счету Ирвинга 26 баллов в графе результативности, Дюрант записал себе в актив 22 очка.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Бруклин» провёл первую официальную встречу под руководством восьмикратного участника Матча звёзд НБА, члена Зала славы канадца Стива Нэша, который был назначен главным тренером команды в сентябре. В следующем матче «Бруклин» 26 декабря сыграет с «Бостон Селтикс», а «Голден Стэйт» днём ранее встретится с «Милуоки Бакс».

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