Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Чарльз Баркли: «Голден Стэйт» — отстой без Грина и Томпсона

Чарльз Баркли: «Голден Стэйт» — отстой без Грина и Томпсона
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли резко отозвался о «Голден Стэйт Уорриорз», который в матче открытия сезона потерпел разгромное поражение от «Бруклин Нетс» (99:125).

«Сегодня мы не узнали ничего нового, кроме того, что «Уорриорз» – отстой без Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона», – приводит слова Баркли журналист Алан Хан в «Твиттере».

В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).

Грин пропускает начало сезона из-за травмы стопы. Томпсон выбыл на весь сезон после того, как порвал ахиллово сухожилие.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020