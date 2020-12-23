Чарльз Баркли: «Голден Стэйт» — отстой без Грина и Томпсона

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли резко отозвался о «Голден Стэйт Уорриорз», который в матче открытия сезона потерпел разгромное поражение от «Бруклин Нетс» (99:125).



«Сегодня мы не узнали ничего нового, кроме того, что «Уорриорз» – отстой без Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона», – приводит слова Баркли журналист Алан Хан в «Твиттере».



В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).

Грин пропускает начало сезона из-за травмы стопы. Томпсон выбыл на весь сезон после того, как порвал ахиллово сухожилие.