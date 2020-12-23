Три контендера НБА активизировались в борьбе за Джеймса Хардена

«Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс» провели предварительные переговоры с «Хьюстон Рокетс» по поводу возможного обмена защитника Джеймса Хардена, сообщает Clutch Points.
«Рокетс» намерены получить взамен молодого талантливого игрока и несколько драфт-пиков первого раунда. При этом «Денвер» отказывается включать в сделку разыгрывающего Джамала Маррея, а «Бостон» не хочет расставаться с лёгким форвардом Джейсоном Тейтумом. «Селтикс» теоретически могут отпустить в «Хьюстон» атакующего защитника Джейлена Брауна, а «Торонто» — отдать форварда Паскаля Сиакама.
«Филадельфия Сиксерс» считается наиболее вероятным вариантом обмена для Хардена. Новый президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрил Мори пока отказывается включить в сделку Бена Симмонса, но может изменить свою позицию.
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