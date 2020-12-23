Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кавай Леонард прокомментировал победу над «Лейкерс» в матче открытия сезона

Кавай Леонард прокомментировал победу над «Лейкерс» в матче открытия сезона
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал победу своей команды в матче открытия сезона НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:109).

«Мы не думаем о прошлом сезоне. Это другая команда. Я просто счастлив, что мы продолжаем играть в баскетбол правильно. Даже если мы перестаём вести в счёте, то перестраиваемся и продолжаем гнуть свою линию. Играем в свой баскетбол. Мы справились с атакой, и это то, чем мы гордимся после этого матча. Все поддерживали друг друга и сохраняли позитивный настрой», — приводит слова Леонарда ESPN.

Напомним, самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрезл Харрелл (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020