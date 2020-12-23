Кавай Леонард прокомментировал победу над «Лейкерс» в матче открытия сезона

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал победу своей команды в матче открытия сезона НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:109).
«Мы не думаем о прошлом сезоне. Это другая команда. Я просто счастлив, что мы продолжаем играть в баскетбол правильно. Даже если мы перестаём вести в счёте, то перестраиваемся и продолжаем гнуть свою линию. Играем в свой баскетбол. Мы справились с атакой, и это то, чем мы гордимся после этого матча. Все поддерживали друг друга и сохраняли позитивный настрой», — приводит слова Леонарда ESPN.
Напомним, самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрезл Харрелл (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.
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