Источник: «Клипперс» разочарованы Каваем Леонардом

По словам журналиста ESPN Стивена Эй Смита, руководство «Лос-Анджелес Клипперс» разочаровалось в Кавае Леонарде. Об этом пишет Pickandroll.
Журналист отмечает, что бывшая звезда «Сан-Антонио Спёрс» не сумел предложить «Клипперс» то, чего они ожидали, когда приобрели его, как на площадке, так и вне её. А тот факт, что Каваю дали те же привилегии, как и Полу Джорджу, создал некоторые проблемы в раздевалке.
Ранее Леонард признался, что планирует отказаться от опции игрока в сезоне-2021/2022.
Стоит отметить, что опцион игрока принесёт Каваю около $ 36 млн. Однако, если откажется от опциона, он будет иметь право получить зарплату до $ 39,34 млн независимо от команды. Игроки с 10-летним опытом в НБА имеют право на максимальную зарплату в размере 35% установленного лимита по сравнению с 30% для игроков со стажем семь-девять лет. Сезон-2021/2022 станет у Леонарда 10-м в НБА.
- 23 декабря 2020
-
13:28
-
13:14
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:29
-
12:02
-
11:46
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
10:11
-
09:54
-
09:29
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:07
-
09:04
-
08:58
-
07:04
-
05:47
-
00:59
-
00:43
- 22 декабря 2020
-
23:48
-
22:59
-
21:57
-
21:51
-
21:45
-
21:05
-
19:03
-
17:59