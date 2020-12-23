Источник: «Клипперс» разочарованы Каваем Леонардом

По словам журналиста ESPN Стивена Эй Смита, руководство «Лос-Анджелес Клипперс» разочаровалось в Кавае Леонарде. Об этом пишет Pickandroll.



Журналист отмечает, что бывшая звезда «Сан-Антонио Спёрс» не сумел предложить «Клипперс» то, чего они ожидали, когда приобрели его, как на площадке, так и вне её. А тот факт, что Каваю дали те же привилегии, как и Полу Джорджу, создал некоторые проблемы в раздевалке.



Ранее Леонард признался, что планирует отказаться от опции игрока в сезоне-2021/2022.



Стоит отметить, что опцион игрока принесёт Каваю около $ 36 млн. Однако, если откажется от опциона, он будет иметь право получить зарплату до $ 39,34 млн независимо от команды. Игроки с 10-летним опытом в НБА имеют право на максимальную зарплату в размере 35% установленного лимита по сравнению с 30% для игроков со стажем семь-девять лет. Сезон-2021/2022 станет у Леонарда 10-м в НБА.