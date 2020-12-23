Римас Куртинайтис: должны навязать «Валенсии» нужный нам ритм, тогда всё у нас получится

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и атакующий защитник Дайрис Бертанс поделились мнением перед матчем 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией».

«Валенсия» фокусируется на Евролиге, а в испанском чемпионате занимает лишь восьмое место. Против «Валенсии» всем бывает сложно, потому что они играют в быстрый и красивый баскетбол. Мы должны навязать сопернику нужный нам ритм, тогда всё у нас получится. В «Валенсии» достаточно сильных, опытных игроков, стоит хотя бы назвать Бояна Дублевича и Деррика Уильямса», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Нас ждёт ещё один тяжёлый матч. «Валенсия» очень хорошо играет, гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Наша игра, несмотря на последние поражения, улучшается. Но нам нужно прибавлять», — добавил Бертанс.