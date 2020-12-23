Стефен Карри ответил на эмоциональное послание Клэя Томпсона к «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился в «сториз» своего «инстаграма» эмоциональным постом своего одноклубника Клэя Томпсона, который тот написал перед игрой с «Бруклин Нетс».



«Я не хочу писать об этом. Моя душа находится в Бруклине и готовится к предстоящей игре. К сожалению, в действительности всё выглядит иначе. С 13 июня 2019 года я провёл бесчисленное количество часов, пытаясь восстановить форму, в которой был, как вы видите на картинке.



Мне больно осознавать, что я не смогу бороться за чемпионский Кубок со своими ребятами в этом году. Ничто в жизни не доставляет большего удовольствия, чем сезон НБА, увенчанный титулом.



Хочу, чтобы болельщики и все в «Голден Стэйт» знали, я делаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться прежним! Ненавижу пропускать игры — я гордился тем, что каждую ночь нахожусь рядом с фанатами и товарищами по команде. Неважно, регулярный это матч или плей-офф. В моей душе образовалась огромная дыра, ведь я не могу заниматься любимым делом и соревноваться с лучшими игроками мира. Но буду продолжать работать каждый день, чтобы вернуться на площадку и помочь своей команде завоевать больше титулов», — написал Томпсон.



«Скучаю по тебе, чувак», — отметил поделившийся этим постом Карри.

Напомним, Клэй Томпсон восстанавливается после травмы ахилла, которую он получил в ноябре во время тренировки. Пятикратный участник Матча звёзд НБА, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения.