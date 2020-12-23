Майк Джеймс: мне разрешили сесть в самолёт. Спасибо, ЦСКА

Разыгрывающий московского ЦСКА Майк Джеймс оставил насмешливую запись в соцсети после истории с «Барселоной» и французским защитником Томасом Эртелем, которого клуб оставил в Стамбуле после выездного матча.



«Кстати, я пишу из командного автобуса, мне разрешили сесть в командный самолёт. Спасибо, ЦСКА», — написал Джеймс в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что каталонский клуб решил наказать Эртеля, поскольку тот якобы вёл переговоры не с «Фенербахче», как заявлял, а с «Реалом». Однако в последствии пресс-служба «Барселоны» опровергла эту информацию. В клубе заявили, что Эртелю были предоставлены все условия – гостиница на ночь, билет на регулярный рейс и все необходимые документы, чтобы он мог вернуться домой на следующий день.

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