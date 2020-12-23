Игрок сборной Франции: «Барселона» убогая, придурочная организация

Форвард клуба НБА «Орландо Мэджик» и сборной Франции Эван Фурнье жёстко прошёлся по «Барселоне». Фурнье отреагировал на новость о том, что «Барселона» оставила его товарища по национальной команде разыгрывающего Томаса Эртеля в Стамбуле и не разрешила ему сесть на командный самолёт.



«Убогая, придурочная организация», — написал Фурнье в своём «твиттере».



Эртель давно хочет покинуть каталонский клуб. Его агент обманул руководство клуба, сказав, что Эртель перейдет в «Фенербахче», в то время, как сам Эртель вёл переговоры с «Реалом». Узнав об обмане, руководство клуба не пустило Эртеля в клубный самолет и заявило, чтобы он улетал из Стамбула самостоятельно.

Ранее «Барселона» разослала представителям СМИ официальное объяснение относительно ситуации с Эртелем.