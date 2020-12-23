Легенда «Лейкерс» вынес вердикт по величайшему в истории НБА. Это не Леброн и Джордан

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер высказал мнение на тему того, кто является величайшим баскетболистом НБА всех времён.



«Если говорить о величайшем, то это вольный термин, потому что нужно понимать, что каждый играл в своё десятилетие и свою эпоху. Если бы мы могли вернуться в прошлое и сделать так, чтобы всем одновременно было по 23 или 24 года, то можно было бы что-то обсудить. Учитывая то, что происходит в НБА сейчас, можно сказать, что величайшим является Леброн. Вернуться в 80-е — и это Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Джордж Гервин, Карим Абдул-Джаббар. Вероятно, он был бы на том же уровне, что и они. В итоге получается, что нынешний величайший — Леброн, но сложно собрать всё воедино и назвать одного человека.

Для каждого будет свой ответ. Мне сложно дать ответ. Для меня величайшим должен считаться Ларри Бёрд. Против этого парня было труднее всего защищаться, и я играл в то время, когда мой матч был трудным каждый вечер. Доминик Уилкинс в один вечер, доктор Джей — в другой. Великий и забытый Эндрю Тони. Тот парень был настоящим бомбардиром. Но если называть одного игрока, я бы выбрал Карима Абдул-Джаббара. Он сильнейший игрок в истории. Шакил О'Нил и Уилт Чемберлен были беспомощными на линии штрафных, у Карима было примерно 78-80% реализации бросков. Я бы выбрал Карима величайшим игроком в истории», — приводит слова Купера Parlons-Basket.