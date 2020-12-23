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«Автодор» уступил «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» уступил «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Саратовский «Автодор» на домашнем паркете уступил «Зелёна-Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой польского коллектива со счётом 91:90.

Команды начали встречу в равной борьбе, по итогам первой десятиминутки чуть сильнее оказались баскетболисты гостей — на первый перерыв они ушли, ведя в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти команды показали равную игру, так что разница в счёте к большому перерыву не изменилась — 48:46 в пользу «Зелёна-Гуры».

В третьем игровом отрезке «Автодору» удалось вырваться вперёд — перед заключительной четвертью саратовчане вели с минимальным преимуществом, однако в решающей четверти чуть сильнее оказались гости.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 32 очка. В составе хозяев 20 очков на свой счёт записал Желько Шакич.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
90 : 91
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Автодор: Шакич - 20, Мэйсон - 18, Клавелл - 15, Михайловский - 9, Старкс - 9, Квитковских - 8, Гордон - 4, Макиев - 3, Кумадже - 2, Петенев - 2, Минченко, Пранаускис
Зелёна-Гура: Лундберг - 32, Фрейманис - 17, Гросселл - 16, Берзиньш - 11, Ричард - 10, Кошарек - 3, Уильямс - 2, Порада, Пут, Трачик
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