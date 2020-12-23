«Автодор» уступил «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» на домашнем паркете уступил «Зелёна-Гуре» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой польского коллектива со счётом 91:90.



Команды начали встречу в равной борьбе, по итогам первой десятиминутки чуть сильнее оказались баскетболисты гостей — на первый перерыв они ушли, ведя в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти команды показали равную игру, так что разница в счёте к большому перерыву не изменилась — 48:46 в пользу «Зелёна-Гуры».



В третьем игровом отрезке «Автодору» удалось вырваться вперёд — перед заключительной четвертью саратовчане вели с минимальным преимуществом, однако в решающей четверти чуть сильнее оказались гости.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 32 очка. В составе хозяев 20 очков на свой счёт записал Желько Шакич.