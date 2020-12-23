«Локомотив-Кубань» переиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 77:76.
Минчане уверенно начали встречу, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в восемь очков. Однако уже во второй четверти краснодарцам удалось отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:39 в пользу «Локомотива-Кубань».
В третьей четверти сильнее оказались минчане, к заключительной десятиминутке они вели в счёте с разницей в два очка, однако решающая четверть осталась за «Локомотивом-Кубань» — 20:17.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 27 очков. В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Роберт Лоури.
- 23 декабря 2020
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