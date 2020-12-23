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«Локомотив-Кубань» переиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» переиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 77:76.

Минчане уверенно начали встречу, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в восемь очков. Однако уже во второй четверти краснодарцам удалось отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:39 в пользу «Локомотива-Кубань».

В третьей четверти сильнее оказались минчане, к заключительной десятиминутке они вели в счёте с разницей в два очка, однако решающая четверть осталась за «Локомотивом-Кубань» — 20:17.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 27 очков. В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Роберт Лоури.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
77 : 76
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 27, Линч - 14, Емченко - 12, Долинин - 8, Паунич - 5, Херви - 3, Ильницкий - 2, Калниетис - 2, Мартюк - 2, Мотовилов - 2, Калинов, Сычков
Цмоки-Минск: Лоури - 17, Дуду - 14, Клайберн - 10, Параховский - 10, Тростинецкий - 10, Веремеенко - 6, Рогозенко - 5, Белянков - 4, Борисевич, Викентьев, Стабровский, Стубеда
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