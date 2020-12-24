Бен Симмонс отреагировал на информацию, что его обменяют на Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс заявил, что его не беспокоят слухи о возможном обмене на Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс».



«Я не беспокоюсь. Я приходу сюда каждый день, готовым к работе. Каждый раз я просыпаюсь, и каждый раз, когда на мне форма „Сиксерс“, я представляю „Сиксерс“. Мой менталитет не меняется. Я здесь для того, чтобы выиграть чемпионат. Я знаю, что в СМИ всегда будут обсуждать много вещей и поднимать слухов, но моя цель — приходить сюда каждый день, становиться лучше и помогать команде, в которой я играю, выиграть чемпионат», — приводит слова Бена Симмонса ESPN.



Ранее главный тренер клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс заявил, что не собирается обменивать Бена Симмонса на Джеймса Хардена.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

