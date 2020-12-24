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«Химки» проиграли «Валенсии» в Евролиге

«Химки» проиграли «Валенсии» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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В Валенсии завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная одноимённая команда принимала «Химки».

Хозяева паркета уверенно начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очкаю Во второй четверти «Валенсии» удалось увеличить отрыв в разы — до 16 очков, на большой перерыв команды ушли при счёте 45:29.

В третьей десятиминутке «Химкам» удалось отыграть девять очков отставания, так что решающей в матче должна была стать четвёртая четверть. В заключительном игровом отрезке сильнее оказались игроки подмосковного клуба, но этого не хватило — 30:29 по итогам четверти в пользу «Химок» и 88:82 по итогам матча в пользу «Валенсии».

Самым результативным в составе победителей стал Мартин Херманнссон, набравший 16 очков. В составе «Химок» 14 очков набрал Эррик Макколум.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
23 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
88 : 82
Химки
Химки, Россия
Валенсия: Херманнссон - 16, Деррик Уильямс - 15, Дублевич - 11, Препелич - 10, Тоби - 10, Калинич - 8, Прадилья - 6, ван Россом - 6, Вивес - 2, Сан Эметерио - 2, Састре - 2, Пуэрто
Химки: Макколум - 16, Швед - 14, Букер - 11, Дайр. Бертанс - 9, Йеребко - 9, Микки - 9, Тимма - 8, Зайцев - 6, Вяльцев, Карасёв, Моня
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