«Химки» проиграли «Валенсии» в Евролиге

В Валенсии завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная одноимённая команда принимала «Химки».



Хозяева паркета уверенно начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очкаю Во второй четверти «Валенсии» удалось увеличить отрыв в разы — до 16 очков, на большой перерыв команды ушли при счёте 45:29.



В третьей десятиминутке «Химкам» удалось отыграть девять очков отставания, так что решающей в матче должна была стать четвёртая четверть. В заключительном игровом отрезке сильнее оказались игроки подмосковного клуба, но этого не хватило — 30:29 по итогам четверти в пользу «Химок» и 88:82 по итогам матча в пользу «Валенсии».



Самым результативным в составе победителей стал Мартин Херманнссон, набравший 16 очков. В составе «Химок» 14 очков набрал Эррик Макколум.