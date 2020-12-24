Трэй Янг установил два феноменальных рекорда века в НБА

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (124:104) набрал 37 очков, 6 подборов и 7 передач.



Янг стал первым игроком, набравшим не менее 35 очков в дебютных матчах сезона с тех пор, как Сэм Кассел сделал это в 1998 и 1999 годах. Кроме того, Янг — первый игрок со времён легендарного Оскара Робертсона (1965 и 1966), который набрал как минимум 35 очков, 5 подборов и 5 передач в матче-открытии сезона НБА.



«Хоукс» набрали 83 очков за первую половину матча с «Буллз», что является новым рекордом результативности в истории франшизы из Джорджии за данный игровой отрезок.

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