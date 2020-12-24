Терри Розир оформил новый рекорд в истории НБА на фоне полного провала Ламело Болла

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир набрал 42 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (114:121), что является новым рекордом результативности франшизы из Северной Каролины в игре открытия сезоне. Ранее больше всего в составе «Хорнетс» набирал Кемба Уокер — 41 очко.
Кроме того, Розир установил исторический рекорд НБА, реализовав 10 трёхочковых в матче-открытии сезона. Ранее максимум составлял 7 трёхочковых, этот рекорд делили 8 разных игроков.
Стоит отметить, что выбранный под 3-м пиком драфта НБА разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл очков не набирал в дебютном матче за команду, собрав 1 подбор и отдав 3 передачи. Ламело совершил 5 попыток бросить с игры, ни одна из которых цели не достигла.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 24 декабря 2020
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:49
-
07:48
-
07:39
-
06:09
-
05:49
-
03:52
-
00:49
-
00:01
- 23 декабря 2020
-
22:55
-
22:12
-
21:23
-
20:48
-
19:58
-
19:32
-
18:55
-
18:00
-
17:24
-
16:51
-
15:35
-
14:27
-
13:28
-
13:14
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:29