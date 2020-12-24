Терри Розир оформил новый рекорд в истории НБА на фоне полного провала Ламело Болла

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир набрал 42 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (114:121), что является новым рекордом результативности франшизы из Северной Каролины в игре открытия сезоне. Ранее больше всего в составе «Хорнетс» набирал Кемба Уокер — 41 очко.



Кроме того, Розир установил исторический рекорд НБА, реализовав 10 трёхочковых в матче-открытии сезона. Ранее максимум составлял 7 трёхочковых, этот рекорд делили 8 разных игроков.



Стоит отметить, что выбранный под 3-м пиком драфта НБА разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл очков не набирал в дебютном матче за команду, собрав 1 подбор и отдав 3 передачи. Ламело совершил 5 попыток бросить с игры, ни одна из которых цели не достигла.

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