Джа Морант побил выдающийся исторический рекорд Шакила О'Нила
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант набрал 44 очка (18/27 с игры) и 9 передач в матче открытия сезона против «Сан-Антонио Сперс» (119:131).
В возрасте 21 год и 135 дней Морант стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 40+ очков в первой игре сезона. Морат превзошёл легендарного Шакила О'Нила, который делал это в 21 год и 244 дня в 1993-м в составе «Орландо Мэджик».
Кроме того, Морант теперь делит с Пау Газолем второе место по результативности в истории франшизы «Гриззлиз», уступая только Майку Миллеру (45 очков). Разыгрывающий стал первым игроком «Мемфиса», набравшим 40+ очков, 5+ передач при точности 60+% с игры.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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