Победные броски на последней секунде в матчах «Бостон» — «Милуоки» и «Денвер» — «Кингз»

Пресс-служба НБА опубликовала записи ярких моментов очередного игрового дня, в частности обзоры матчей, в которых победу командам принесли точные броски на последних секундах.
В матче «Бостон Селтикс» с «Милуоки Бакс» победу хозяевам со счётом 122:121 принёс бросок Джейсона Тейтума. Всего на его счету 30 очков в этой встрече. Самым же результативным в составе победителей стал Джейлен Браун (33 очка).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Во встрече «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» (124:122, ОТ) победу гостям в овертайме принёс бросок Бадди Хилда. Он же стал и самым результативным в составе своей команды. На счету Хилда 22 очка.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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