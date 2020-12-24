Домантас Сабонис провёл самый результативный матч в карьере

Прекрасная игра тяжёлого форварда Домантаса Сабониса помогла «Индиане Пэйсерс» крупно обыграть «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА — 121:107. В этой встрече литовский баскетболист установил рекорд личной результативности.



Домантас показал лучшую статистику в своей команде, набрав 32 очка, совершив 13 подборов и отдав 5 передач. Пресс-служба НБА опубликовала самые яркие моменты игры Сабониса.

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У «Индианы» 22 очка на счету Виктора Оладипо, и 21 – у Малкольма Брогдона. В составе «Нью-Йорк Никс» самыми результативными стали защитник Ар Джей Барретт (26), а также Алек Бёркс (22) и Джулиус Рэндл (17).