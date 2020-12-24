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Домантас Сабонис провёл самый результативный матч в карьере

Домантас Сабонис провёл самый результативный матч в карьере
Баскетбол / НБА 0

Прекрасная игра тяжёлого форварда Домантаса Сабониса помогла «Индиане Пэйсерс» крупно обыграть «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА — 121:107. В этой встрече литовский баскетболист установил рекорд личной результативности.

Домантас показал лучшую статистику в своей команде, набрав 32 очка, совершив 13 подборов и отдав 5 передач. Пресс-служба НБА опубликовала самые яркие моменты игры Сабониса.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

У «Индианы» 22 очка на счету Виктора Оладипо, и 21 – у Малкольма Брогдона. В составе «Нью-Йорк Никс» самыми результативными стали защитник Ар Джей Барретт (26), а также Алек Бёркс (22) и Джулиус Рэндл (17).

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 32, Оладипо - 22, Брогдон - 21, Макдермотт - 13, Тёрнер - 10, Холидей - 7, Холидэй - 6, Макконнелл - 5, Уоррен - 5, Stanley, Битадзе, Боуэн, Леке, Лэмб, Мартин, Самнер, Сэмпсон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Бёркс - 22, Рэндл - 17, Баллок - 11, Toppin - 9, Пэйтон - 7, Quickley - 5, Нокс - 4, Робинсон - 3, Ноэль - 2, Нтиликина - 1, Браздейкис, Пинсон, Риверс, Смит, Спеллмен, Харпер
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