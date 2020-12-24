Гордон Хэйворд прокомментировал провальный дебют Ламело Болла в «Шарлотт»

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд поддержал новичка команды Ламело Болла, который провёл не самый удачный первый матч в лиге с «Кливленд Кавальерс» (114:121). Третий номер драфта-2020 за 15 с лишним минут на паркете не набрал ни одного очка.



«Я сказал ему просто забыть об этом. Будет много матчей впереди, когда для него всё будет складываться очень хорошо и он покажет свою силу. Так что я сказал: «Не беспокойся об этом вообще. Все мы знаем, какой ты на самом деле игрок». Некоторые дни — как алмазы, другие — словно камни. Думаю, что именно на такой пришлась его первая игра. Знаете, подобные вещи случаются.

Но я абсолютно уверен в Ламело. Думаю, что он будет отлично играть в этом году и на протяжении многих-многих лет, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Хэйворда USA TODAY.