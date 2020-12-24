Джоэл Эмбиид: Руди Гобер? Без обид, но между нами большая разница

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид заявил, что для него до сих пор остаётся загадкой, почему он не попал в символические сборные лиги в предыдущем сезоне, когда там оказался игрок «Юты Джаз» Руди Гобер.
«Я согласен, что у Энтони Дэвиса был лучший сезон, чем у меня. Йокич? Это спорно. Но Руди Гобер? Без обид, у него в среднем за игру было 15 очков и 13 подборов, а у меня — 23 и 12. Это существенная разница», — приводит слова Эмбиида NBA Central в «Твиттере».
Гобер был включён в третью сборную сезона. Вместе с ним в неё вошли Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).
В минувшем сезоне «Филадельфия Сиксерс» вылетела из розыгрыша плей-офф НБА. В первом раунде команда с сухим счётом уступила «Бостон Селтикс» (0-4).
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