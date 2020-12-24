Кардашьян надела кольцо с огромным бриллиантом, спровоцировав слухи о помолвке с Томпсоном

Актриса и модель Хлои Кардашьян, подруга центрового «Бостон Селтикс» Тристана Томпсона, появилась на публике с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Фото было опубликовано в «инстаграме» TMZ.
После этого в СМИ появились слухи, что Хлои собралась замуж за отца своей дочери, канадского баскетболиста Тристана Томпсона.
Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения.
«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступал в «Кавальерс», однако перед стартом нынешнего сезона подписал контракт с «Бостон Селтикс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.
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