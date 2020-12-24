Майк Джеймс: Эртель до сих пор бродил бы по Стамбулу и ловил коронавирус, если бы не Бобуа

Защитник ЦСКА Майк Джеймс поддержал разыгрывающего Томаса Эртеля в конфликте с «Барселоной». Как сообщил Джеймс, Эртеля в Стамбуле оставил у себя бывший одноклубник по «Эфесу» Родриг Бобуа.



«Наша дружба с Эртелем — больше, чем баскетбол. Где бы сейчас находился Томас, если бы не Бобуа? Вероятно, он бы до сих пор бродил по Стамбулу и ловил коронавирус.



Люди просто могли признать свою ошибку и заявить, что погорячились в этой ситуации. Что они хотят загладить вину и найти лучшее решение для обеих сторон. Всё могло разрешиться просто», — написал Майк Джеймс в своём «твиттере».



Напомним, «Барселона» оставила разыгрывающего Томаса Эртеля в Стамбуле и не разрешила ему сесть на командный самолёт. Эртель давно хочет покинуть каталонский клуб. Его агент обманул руководство клуба, сказав, что Эртель перейдёт в «Фенербахче», в то время как сам Эртель вёл переговоры с «Реалом». Узнав об обмане, руководство клуба не пустило Эртеля в клубный самолёт и заявило, чтобы он улетал из Стамбула самостоятельно.