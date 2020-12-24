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Топ-100 игроков НБА от Bleacher Report: Дончич — 3-й, Дюрант ниже Карри, Йокича и Лилларда

Топ-100 игроков НБА от Bleacher Report: Дончич — 3-й, Дюрант ниже Карри, Йокича и Лилларда
Баскетбол / НБА 0
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Bleacher Report представил рейтинг топ-100 игроков НБА сезона-2020/2021.

Топ-15 позиций.

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
4. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)
5. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
7. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
8. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
9. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
10. Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»)

11. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

12. Джимми Батлер («Майами Хит»)

13. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

14. Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»)

15. Девин Букер («Финикс Санз»)

Стоит отметить, что MVP НБА 2017 года разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук находится в рейтинге на 30-м месте.

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