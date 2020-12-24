Назван участник Матча звёзд, которого точно обменяют

Атакующий защитник «Индианы» Виктор Оладипо наверняка покинет команду до дедлайна, 25 марта 2021 года, сообщает The Athletic.



«Пейсерс» необходимо вернуть его на передний план, поэтому они должны стремиться получить наилучшее возможное предложение, когда будут пытаться обменять его до крайнего срока, 25 марта. Как недавно мне сказал один из руководителей клуба НБА, его точно обменяют", — цитирует The Athletic инсайдера Боба Кравица.



Оладипо пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.