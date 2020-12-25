Дрэймонд Грин пропустит ближайший матч с «Милуоки»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не сыграет в ближайшем матче своей команды с «Милуоки Бакс» из-за травмы стопы.
Как сообщает ESPN, 23 декабря Грин провёл полноценную тренировку после пропущенного во вторник стартового матча сезона с «Бруклин Нетс». Однако «Уорриорз» решили не рисковать здоровьем игрока, пропустившего большую часть предсезонной подготовки из-за коронавируса. Сообщается, что Грин может вернуться на площадку в одном из предстоящих матчей – против «Чикаго Буллз» или «Детройт Пистонс».
В матче открытия сезона «Голден Стэйт» проиграл «Бруклину» со счётом 99:125. После этого член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион Чарльз Баркли резко отозвался об игре «Уорриорз».
«Сегодня мы не узнали ничего нового, кроме того, что «Уорриорз» – отстой без Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона», – заявил Баркли.
Томпсон выбыл на весь сезон после того, как порвал ахиллово сухожилие.
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