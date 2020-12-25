Игроки «Барселоны» отреагировали на ситуацию с брошенным на выезде одноклубником

Руководство «Барселоны» провело опрос среди игроков основной команды, чтобы выяснить мнение по поводу отчисления разыгрывающего Томаса Эртеля, сообщает Eurohoops.

Все 13 игроков «Барселоны» проголосовали за сохранение Эртеля. При этом генеральный менеджер «Барселоны» Начо Родригес и главный тренер Шарунас Ясикявичюс не хотят видеть Эртеля в составе. Клуб намерен договориться о досрочном расторжении контракта с французским баскетболистом с включением пункта о запрете перехода в другой испанский клуб.

Если Эртель не примет предложения о расторжении контракта на условиях «Барселоны», то его ждёт ссылка в расположение молодёжной команды, но без предоставления игровой практики. Напомним, «Барселона» не позволила игроку сесть в командный самолёт и оставила Эртеля в Стамбуле после выездного матча Евролиги с «Анадолу Эфесом». Клуб подозревал игрока в переговорах с мадридским «Реалом».