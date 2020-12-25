Эксперт: «Голден Стэйт» не выйдет в плей-офф в этом сезоне

Аналитик FOX Sports Крис Бруссард сделал собственный прогноз относительно результата «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне. По его мнению, которое приводит Pickandroll, у команды слишком слабый состав и она не выйдет в плей-офф.



«Голден Стэйт» не выйдут в плей-офф. Стефен Карри отчаянно нуждается в помощи», — заявил Бруссард после того, как «Уорриорз» проиграли стартовый матч сезона.



Подопечные Стива Керра крупно проиграли в матче открытия сезона с «Бруклин Нетс» (99:125).



В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).