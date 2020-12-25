Эксперт: «Голден Стэйт» не выйдет в плей-офф в этом сезоне

Аналитик FOX Sports Крис Бруссард сделал собственный прогноз относительно результата «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне. По его мнению, которое приводит Pickandroll, у команды слишком слабый состав и она не выйдет в плей-офф.
«Голден Стэйт» не выйдут в плей-офф. Стефен Карри отчаянно нуждается в помощи», — заявил Бруссард после того, как «Уорриорз» проиграли стартовый матч сезона.
Подопечные Стива Керра крупно проиграли в матче открытия сезона с «Бруклин Нетс» (99:125).
В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).
- 25 декабря 2020
-
11:05
-
10:38
-
10:07
-
09:39
-
09:29
-
09:16
-
08:57
-
08:48
-
07:04
- 24 декабря 2020
-
22:40
-
21:54
-
21:13
-
20:59
-
19:52
-
17:55
-
15:42
-
14:34
-
13:53
-
12:28
-
11:16
-
11:01
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:49
-
07:48
-
07:39
-
06:09
-
05:49