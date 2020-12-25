Скотти Пиппен назвал недооценённого игрока, который должен быть в Зале славы

Легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен выразил мнение, что экс-игрок «Детройт Пистонс» Бен Уоллес заслуживает того, чтобы быть включённым в Зал славы.
«Очевидно, он должен быть там! Четыре раза становился защитником года — это уже о многом говорит. Он также чемпион НБА и участник Матча звёзд. Бен полностью заслуживает того, чтобы быть в Зале славы.
Что касается меня, я до сих пор вспоминаю, без неуважения к Шаку, о финале-2004. Я никогда не видел, чтобы какой-нибудь парень сдерживал его так, как Бен Уоллес», — приводит слова Пиппена Parlons Basket.
Уоллес был капитаном «Пистонс» в победном для команды чемпионате 2004 года. В финале «Детройт» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-1. Бен окончил этот сезон как единственный игрок НБА, попавший в десятки лучших одновременно по подборам (2-е место), блок-шотам (2-е) и перехватам (7-е). За этот год он 34 раза набирал за игру по 10 и больше очков и 10 и больше подборов, что стало лучшим результатом в его карьере.
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