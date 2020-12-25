Винс Картер дал совет запросившему обмен из «Хьюстона» Джеймсу Хардену

Экс-игрок НБА Винс Картер посоветовал Джеймсу Хардену соблюдать дисциплину, если он всё-таки хочет быть обменян из «Хьюстон Рокетс».

«Знаю, что Харден не хочет оставаться в «Хьюстоне», он делает всё, чтобы его обменяли. Но Джеймс, тебе надо просто приходить на работу и примерно себя вести, тогда они смогут получить за тебя что-то ценное.

У «Рокетс» есть все ключи. Они могут делать, что захотят, в том числе и не использовать его в играх, и не обязаны обменивать Хардена в команду, которую он предпочтёт. На данный момент я не вижу сотрудничества игрока и команды по возможному обмену», – заявил Картер.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.