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Эксперт: достоин ли Яннис Адетокунбо доверия в критические моменты? Нет!

Эксперт: достоин ли Яннис Адетокунбо доверия в критические моменты? Нет!
Баскетбол / НБА 0

Известный обозреватель Скип Бэйлесс критически отозвался о способностях форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо проявлять лучшие качества в решающие моменты.

«Когда ты два года подряд завоёвываешь звание MVP и становишься лучшим защитником года, то ты являешься суперзвездой. Но достоин ли Адетокунбо доверия в критические моменты? Нет», — приводит слова Бэйлесса Pickandroll.

Напомним, Адетокунбо завоёвывает звание MVP НБА на протяжении последних двух лет. В межсезонье Яннис подписал новое долгосрочное соглашение с командой из Висконсина, получив рекордный контракт. В минувшем чемпионате Адетокунбо так и не сумел помочь «Бакс» завоевать титул. «Милуоки» вылетел в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.

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