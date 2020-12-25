Эксперт: достоин ли Яннис Адетокунбо доверия в критические моменты? Нет!
Известный обозреватель Скип Бэйлесс критически отозвался о способностях форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо проявлять лучшие качества в решающие моменты.
«Когда ты два года подряд завоёвываешь звание MVP и становишься лучшим защитником года, то ты являешься суперзвездой. Но достоин ли Адетокунбо доверия в критические моменты? Нет», — приводит слова Бэйлесса Pickandroll.
Напомним, Адетокунбо завоёвывает звание MVP НБА на протяжении последних двух лет. В межсезонье Яннис подписал новое долгосрочное соглашение с командой из Висконсина, получив рекордный контракт. В минувшем чемпионате Адетокунбо так и не сумел помочь «Бакс» завоевать титул. «Милуоки» вылетел в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.
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