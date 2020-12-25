Лавар Болл высказал мнение о ситуации Джеймса Хардена

Лавар Болл, отец Лонзо Болла и Ламело Болла, высказался о ситуации, которая сложилась вокруг лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Напомним, баскетболист попросил обмен у клуба из Техаса, который однако пока не был удовлетворён.
«Если Харден больше не хочет там быть, его нужно отпустить. Не следует заставлять кого-то делать то, чего он не хочет. Он хочет уйти. Он отличный игрок и будет таковым везде, но только не в «Нью-Орлеан Пеликанс» или «Шарлотт Хорнетс». Нет, нет и нет. «Пеликанс» играют для него слишком быстро, у нас нет времени наблюдать за его дриблингом, даже если он в этом и хорош. А в «Хорнетс» есть такая восходящая звезда, как Ламело», — приводит слова Болла-старшего Parlons-Basket.
Напомним, Лонзо Болл защищает цвета «Нью-Орлеан Пеликанс».
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