Форвард «Майами Хит» установил рекорд Рождественских матчей НБА
В эти минуты в Майами (штат Флорида, США) проходит матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Майами Хит» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». В первой половине встречи форварду «Хит» Данкану Робинсону удалось установить уникальный рекорд Рождественских матчей НБА.
За две четверти баскетболист реализовал шесть бросков из-за дуги. Это является рекордом по количеству заброшенных дальних в Рождественский вечер за одну половину матча, сообщает Clutch Points.
Отметим, что после первой половины матча «Майами» вели в счёте с разницей в 13 очков — 66:53.
Напомним, в первом матче сезона «Хит» уступили «Орландо Мэджик» (107:113), в то время как «Нью-Орлеан Пеликанс» в первой игре чемпионата справились с «Торонто Рэпторс» (113:99).
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