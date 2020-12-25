Дабл-дабл Зайона с 32 очками не спас «Нью-Орлеан» от поражения в матче с «Майами»

В Майами (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс».

Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть лучше в ней были хозяева — 29:26. Во второй четверти «Хит» прибавили и ушли на большой перерыв с преимуществом в 13 очков — 66:53.

После большого перерыва подопечные Споэльстры контролировали происходящее на паркете, даже невзирая на то что к концу третьего отрезка луизианцы сократили отставание до 9 очков — 79:88.

В заключительной четверти «Майами» вернул двузначное преимущество и победил со счётом 111:98.

Самым результативным в составе победителей стал Данкан Робинсон, набравший 23 очка. У гостей дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов на счету Зайона Уильямсона.