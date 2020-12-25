Дабл-дабл Зайона с 32 очками не спас «Нью-Орлеан» от поражения в матче с «Майами»
В Майами (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс».
Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть лучше в ней были хозяева — 29:26. Во второй четверти «Хит» прибавили и ушли на большой перерыв с преимуществом в 13 очков — 66:53.
После большого перерыва подопечные Споэльстры контролировали происходящее на паркете, даже невзирая на то что к концу третьего отрезка луизианцы сократили отставание до 9 очков — 79:88.
В заключительной четверти «Майами» вернул двузначное преимущество и победил со счётом 111:98.
Самым результативным в составе победителей стал Данкан Робинсон, набравший 23 очка. У гостей дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов на счету Зайона Уильямсона.
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2020, пятница. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 98
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Робинсон - 23, Горан Драгич - 18, Адебайо - 17, Брэдли - 12, Ачиува - 11, Хироу - 11, Леонард - 9, Игуодала - 6, Батлер - 4, Винсент, Нанн, Окпала, Олиник, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Ингрэм - 28, Харт - 12, Редик - 8, Адамс - 6, Болл - 6, Бледсо - 5, Мелли - 1, Александер-Уолкер, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Торнвелл, Хэйс, Эрнангомес
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