Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз», многолетний лидер команды Стефен Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории своего клуба, сообщает ESPN. В эти минуты Карри завершает матч регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». На данный момент в его активе 19 очков. Это уже позволило обойти в списке самых результативных игроков в истории «Воинов» Рика Барри, который в майке «Голден Стэйт» набрал 16447 очков.

Карри уже достиг отметки в 16458 очков, благодаря чему и подвинул Барри на третье место. Лучшим скорером в истории команды по-прежнему остаётся легендарный Уилт Чемберлен, единственный игрок в истории НБА, которому удавалось за один матч набрать 100 очков. В форме «Уорриорз» Чемберлен набрал 17783 очка. Шансы 32-летнего Карри превзойти этот рекорд достаточно высоки.