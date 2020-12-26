Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз», многолетний лидер команды Стефен Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории своего клуба, сообщает ESPN. В эти минуты Карри завершает матч регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». На данный момент в его активе 19 очков. Это уже позволило обойти в списке самых результативных игроков в истории «Воинов» Рика Барри, который в майке «Голден Стэйт» набрал 16447 очков.
Карри уже достиг отметки в 16458 очков, благодаря чему и подвинул Барри на третье место. Лучшим скорером в истории команды по-прежнему остаётся легендарный Уилт Чемберлен, единственный игрок в истории НБА, которому удавалось за один матч набрать 100 очков. В форме «Уорриорз» Чемберлен набрал 17783 очка. Шансы 32-летнего Карри превзойти этот рекорд достаточно высоки.
- 26 декабря 2020
-
01:10
-
00:56
- 25 декабря 2020
-
23:32
-
22:58
-
21:52
-
20:31
-
18:43
-
17:55
-
16:49
-
16:34
-
16:03
-
15:38
-
14:54
-
14:37
-
14:17
-
13:31
-
13:18
-
13:06
-
12:50
-
12:09
-
11:05
-
10:38
-
10:07
-
09:39
-
09:29
-
09:16
-
08:57
-
08:48
-
07:04
- 24 декабря 2020
-
22:40
-
21:54
-
21:13
-
20:59
-
19:52
-
17:55