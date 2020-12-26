Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Зайон Уильямсон покорил исторический рекорд Леброна Джеймса

Зайон Уильямсон покорил исторический рекорд Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

«Майами Хит» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:98) в матче регулярного чемпионата НБА.

У «Пеликанс» дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов на счету Зайона Уильямсона. Зайон стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 30+ очков на Рождество в возрасте менее 21 года. Ранее это делал только Леброн Джеймс.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть лучше в ней были хозяева — 29:26. Во второй четверти «Хит» прибавили и ушли на большой перерыв с преимуществом в 13 очков — 66:53. После большого перерыва подопечные Споэльстры контролировали происходящее на паркете, даже невзирая на то что к концу третьего отрезка луизианцы сократили отставание до 9 очков — 79:88. В заключительной четверти «Майами» вернул двузначное преимущество и выиграл со счётом 111:98.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020