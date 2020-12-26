Зайон Уильямсон покорил исторический рекорд Леброна Джеймса

«Майами Хит» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:98) в матче регулярного чемпионата НБА.
У «Пеликанс» дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов на счету Зайона Уильямсона. Зайон стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 30+ очков на Рождество в возрасте менее 21 года. Ранее это делал только Леброн Джеймс.
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Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть лучше в ней были хозяева — 29:26. Во второй четверти «Хит» прибавили и ушли на большой перерыв с преимуществом в 13 очков — 66:53. После большого перерыва подопечные Споэльстры контролировали происходящее на паркете, даже невзирая на то что к концу третьего отрезка луизианцы сократили отставание до 9 очков — 79:88. В заключительной четверти «Майами» вернул двузначное преимущество и выиграл со счётом 111:98.
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