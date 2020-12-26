Новичок «Голден Стэйт» установил исторический антирекорд НБА

Новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре провально проводит старт карьеры в калифорнийском клубе. За два матча сезона его статистика реализации трёхочковых бросков составляет 0/11. Это худший показатель реализации бросков из-за дуги в первых двух матчах сезона в истории, сообщается на странице ESPN Stats Info в «Твиттере».

Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в нынешнее межсезонье. Нынешний сезон стал для него шестым в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% бросков из-за дуги.

«Голден Стэйт Уорриорз» начал новый сезон с двух крупных поражений. В ночь на 26 декабря по московскому времени команда проиграла «Милуоки Бакс» со счётом 99:138.