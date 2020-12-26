Новичок «Голден Стэйт» установил исторический антирекорд НБА

Новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре провально проводит старт карьеры в калифорнийском клубе. За два матча сезона его статистика реализации трёхочковых бросков составляет 0/11. Это худший показатель реализации бросков из-за дуги в первых двух матчах сезона в истории, сообщается на странице ESPN Stats Info в «Твиттере».
Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в нынешнее межсезонье. Нынешний сезон стал для него шестым в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% бросков из-за дуги.
«Голден Стэйт Уорриорз» начал новый сезон с двух крупных поражений. В ночь на 26 декабря по московскому времени команда проиграла «Милуоки Бакс» со счётом 99:138.
- 26 декабря 2020
-
09:51
-
09:48
-
09:31
-
09:27
-
09:21
-
08:07
-
06:59
-
03:58
-
03:18
-
01:10
-
00:56
- 25 декабря 2020
-
23:32
-
22:58
-
21:52
-
20:31
-
18:43
-
17:55
-
16:49
-
16:34
-
16:03
-
15:38
-
14:54
-
14:37
-
14:17
-
13:31
-
13:18
-
13:06
-
12:50
-
12:09
-
11:05
-
10:38
-
10:07
-
09:39
-
09:29
-
09:16