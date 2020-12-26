Названа позиция «Реала» по желающему перейти в команду игроку «Барселоны»

Руководство «Реала» заинтересовано в приобретении разыгрывающего защитника «Барселоны» Томаса Эртеля, сообщает Defensa Central. «Реал» готов платить Эртелю € 500 тыс. до конца нынешнего сезона, после чего предожит французскому баскетболисту продление. Трансфер должен быть оформлен до 6 января — дедлайн в Евролиге по заявке новых игроков.

После ухода из клуба Факундо Кампаццо в мадридском клубе, который сократил расходы, надеялись избежать выхода на трансферный рынок. Но потеря ещё одного игрока, Энтони Рэндольфа, вынудила «Реал» искать возможность усиления ростера. Тренерский штаб команды в полном составе поддерживает переход Эртеля в команду. В испанских СМИ подчёркивается, что осуществить трансфер будет достаточно трудно, но «не невозможно».

Напомним, Эртель попал в опалу к руководству «Барселоны». Игрока заподозрили в тайных переговорах с мадридским «Реалом». Дошло до того, что его после матча Евролиги оставили в Стамбуле одного, в то время как команда на самолёте отправилась в Испанию.