Названа позиция «Реала» по желающему перейти в команду игроку «Барселоны»

Руководство «Реала» заинтересовано в приобретении разыгрывающего защитника «Барселоны» Томаса Эртеля, сообщает Defensa Central. «Реал» готов платить Эртелю € 500 тыс. до конца нынешнего сезона, после чего предожит французскому баскетболисту продление. Трансфер должен быть оформлен до 6 января — дедлайн в Евролиге по заявке новых игроков.
После ухода из клуба Факундо Кампаццо в мадридском клубе, который сократил расходы, надеялись избежать выхода на трансферный рынок. Но потеря ещё одного игрока, Энтони Рэндольфа, вынудила «Реал» искать возможность усиления ростера. Тренерский штаб команды в полном составе поддерживает переход Эртеля в команду. В испанских СМИ подчёркивается, что осуществить трансфер будет достаточно трудно, но «не невозможно».
Напомним, Эртель попал в опалу к руководству «Барселоны». Игрока заподозрили в тайных переговорах с мадридским «Реалом». Дошло до того, что его после матча Евролиги оставили в Стамбуле одного, в то время как команда на самолёте отправилась в Испанию.
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