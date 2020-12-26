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Дабл-дабл Томаса помог «Зениту» обыграть «Астану»

Дабл-дабл Томаса помог «Зениту» обыграть «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» принимала «Зенит». Команда из России уверенно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в 8 очков — 17:9. К большому перерыву хозяева значительно сократили отставание — 31:33.

В третьей десятиминутке «Зенит» совершил мощный рывок и, казалось, снял все вопросы о победителе — 63:43. Но в заключительном игровом отрезке «Астана» сумела вернуться в игру и в какой-то момент сократила отставание до 4 очков. Но гостям всё же удалось удержать победу — 77:70.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. У «Астаны» лучшим стал Мартиньш Мейерс, набравший 17 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
70 : 77
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Астана: Бажин, Гаврилов, Майдекин, Марбл, Марчук, Мейерс, Мурзагалиев, Пан, Силиньш, Томас, Томпсон, Хилл
Зенит: Бэрон, Вольхин, Гудайтис, Захаров, Зубков, Пангос, Пушков, Риверс, Томас, Трушкин, Фридзон, Холлинс
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