Дабл-дабл Томаса помог «Зениту» обыграть «Астану»

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» принимала «Зенит». Команда из России уверенно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в 8 очков — 17:9. К большому перерыву хозяева значительно сократили отставание — 31:33.

В третьей десятиминутке «Зенит» совершил мощный рывок и, казалось, снял все вопросы о победителе — 63:43. Но в заключительном игровом отрезке «Астана» сумела вернуться в игру и в какой-то момент сократила отставание до 4 очков. Но гостям всё же удалось удержать победу — 77:70.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. У «Астаны» лучшим стал Мартиньш Мейерс, набравший 17 очков.