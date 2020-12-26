«Химки» крупно обыграли «Парму»

В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. Подмосковные «Химки» на домашней арене принимали пермскую «Парму».

Команда Куртинайтиса с ходу захватила инициативу и после первой четверти вела с преимуществом в 4 очка — 27:23. К большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 61:48. В третьем игровом отрезке «Химки» не сбавляли темпа и оторвались от соперника уже на 22 очка — 85:63. Лишь в заключительные десять минут матча хозяева позволили уральцам немного сократить отставание. Победа «Химок» — 103:83.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У Юнаса Йеребко — дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. В составе «Пармы» 24 очка набрал Роберт Джонсон.