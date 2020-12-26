«Химки» крупно обыграли «Парму»
В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. Подмосковные «Химки» на домашней арене принимали пермскую «Парму».
Команда Куртинайтиса с ходу захватила инициативу и после первой четверти вела с преимуществом в 4 очка — 27:23. К большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 61:48. В третьем игровом отрезке «Химки» не сбавляли темпа и оторвались от соперника уже на 22 очка — 85:63. Лишь в заключительные десять минут матча хозяева позволили уральцам немного сократить отставание. Победа «Химок» — 103:83.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У Юнаса Йеребко — дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. В составе «Пармы» 24 очка набрал Роберт Джонсон.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
103 : 83
Парма
Пермь, Россия
Химки: Швед - 28, Букер - 19, Дайр. Бертанс - 13, Микки - 13, Йеребко - 10, Тимма - 9, Вяльцев - 7, Зайцев - 2, Макколум - 2, Воронов, Карасёв, Моня
Парма: Джонсон - 24, Жукаускас - 12, Мейерис - 12, Ивлев - 9, Шейко - 9, Жмако - 5, Юшкевичюс - 5, Уильямс - 4, Платунов - 3, Бондаренко, Куров, Чернышев
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